وكيل صلاح مصدق يكشف كواليس أزمة اللاعب مع الزمالك

كشف سالم محمد، وكيل أعمال اللاعب المغربي صلاح الدين مصدق، مدافع نادي الزمالك السابق، كواليس رحيل موكله عن الفريق، بعد أزمة عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد الزمالك بسبب مستحقات اللاعب.

وتلقى نادي الزمالك خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يلزم النادي بدفع 808 ألف دولار لصلاح مصدق، مع عقوبة تأديبية تقضي بإيقاف القيد فترتي تسجيل.

وقال سالم محمد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «ON E»: «الزمالك تلقى عرضًا رسميًا من الوداد المغربي لانتقال صلاح مصدق الموسم الماضي، على سبيل الإعارة للمشاركة في كأس العالم للأندية، ولكن جون إدوارد، المدير الرياضي، رفض عرض الوداد وأبلغني برغبته في استمراره مع الفريق».

وأضاف: «تعرض صلاح مصدق لإصابة قبل بداية الموسم، ولم يخض المباريات الأولى في الدوري، حتى جاءت مباراة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية والتي حقق خلالها الزمالك الفوز بسداسية نظيفة، ولكن لم يشارك صلاح حتى كبديل في المباراة».

وتابع: «صلاح مصدق كان يأمل في خوض مواجهة العودة، والتي أقيمت أيضًا في القاهرة، نظرًا لقدوم طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب المشارك في كأس العرب، لمتابعته».

وأتم: «قرر الجهاز الفني للزمالك وقتها خروج صلاح مصدق من قائمة الزمالك لمباراة العودة أمام ديكيداها، مما أثار حفيظته نظرا لعدم حصوله على مقابل مادي، وكذلك عدم المشاركة وبالتالي خسارة مكانه في منتخب المغرب للمحليين».