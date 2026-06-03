تنظم مبادرة «استراحة معرفة» التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة جلسة لمناقشة رواية «اسمي عليا وهذا أبي» للكاتب علي الشعالي، والصادرة عن دار المتوسط، وذلك مساء السبت 6 يونيو 2026 في تمام السادسة مساءً، بمكتبة محمد بن راشد في دبي.

تدير اللقاء حلا عطا الله، وتستعرض الجلسة عوالم الرواية وما تطرحه من رؤى إنسانية وسردية، من خلال حوار مفتوح مع مؤلفها، يتناول تجربة الكتابة وخلفيات العمل وأبرز القضايا التي يثيرها النص.

تعد الرواية نصٌّ شخصي ووجودي عميق، يُعيد تشكيل العلاقة بين الأب وابنته في سياق سردي متشابك بين الحميمي والثقافي، وبين التأمل الذاتي والنقد الرمزي.

تحكي الرواية بلسان "عليا"، ابنة كاتب عربي معروف، تُقرّر أن تكتب للمرة الأولى بعد فوز والدها بجائزة أدبية كبرى، ولكن الجائزة تصبح لحظة انفجار لا احتفال؛ إذ يتعرض الأب لمحاولة قتل علناً في بثّ مباشر، وتجد الابنة نفسها في مواجهة مجتمع، ومؤسسة إعلامية تحترف تحويل الوجع إلى محتوى.

ليست الرواية مجرد مرثية أب، بل مساءلة لأدوار الأبوة، والثقافة، والمرأة في زمن منصّات التواصل. من خلال شخصية عليا التي تعمل في شركة تسويق وإنتاج رقمي، نقرأ عن صدام الأجيال، وتقاطع الحكاية الشخصية مع نقد الجوائز، والسلطة الأدبية، والوعي النسوي الجديد.

يضعنا الشعالي أمام عمل سردي استثنائي يدمج بين الاعتراف الشخصي، والنقد الثقافي، في رواية تنبش في المسكوت عنه، وتعيد رسم العلاقة بين الكتابة والحقيقة، بين الذاكرة والبثّ المباشر.