الصحف العالمية بعد هزيمة الأرجنتين: خيبة أمل جديدة

الليو: الحكم كان مجنونا.. وداني ألفيس: في الأرجنتين كل شيء يقع على عاتق البرغوث

سلطت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على خسارة الأرجنتين أمام غريمها التقليدي البرازيل في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019، ليفقد منتخب راقصي التانجو فرصة جديدة لمعادلة الرقم القياسي للفوز بالبطولة، والذي يحمله منتخب الأوروجواي.

صحيفة «Tribuna da bahia» البرازيلية عنوانت: «وداعًا ميسي»، وذلك بعدما ودع ليونيل ميسي ورفاقه كوبا أمريكا بعد الخسارة بهدفين دون رد على يد السيليساو.

أما صحيفة «El Dia de la Plata» الأرجنتينية فعنونت: «حلم آخر للمنتخب لا يمكن تحقيقه»، في إشارة لفشل راقصي التانجو في خطف بطاقة التأهل على حساب البرازيل، ليضيع حلم التتويج باللقب مجددًا.

بينما اختارت صحيفة «La Capital» الأرجنتينية عنوان «خيبة أمل أخرى»، فيما عنونت صحيفة «Los Andes» الأرجنتينة: «بلا نهاية.. البرازيل أخذت كل شيء»، حيث أفادت بأن أداء منتخب الأرجنتين لم يشفع له في المباراة.

على الصعيد الأوروبي خرجت صحيفة «ايفينينج ستاندر» الإنجليزية بعنوان «جابرييل جيسوس وفيرمينو يقودان البرازيل لنهائي كأس أمريكا حيث يغيب ليونيل ميسي»، الصحيفة الإنجليزية اهتمت بنقل تصريحات الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد المنتخب والذي هاجم الحكم الإكوادوري رودي زامبرانو، بعدما رفض احتساب ركلتي جزاء للمنتخب الأرجنتيني ولم يذهب إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

وذكرت الصحيفة أن ميسي قال: «كان الحكم مجنونًا، كانت هناك ركلات جزاء واضحة ضد أوتاميندي ولوتارو مارتينيز، كان دائمًا ينحاز لهم في كل الكرات المشتركة».

وأوضح ميسي: «هذا ليس عذرًا، لكن الحقيقة هي أنه في هذه النسخة، استمروا في الاعتراض من أجل لمسات يد أو ركلات جزاء، لكن لم يذهبوا إلى «فار» عندما كانت هناك مخالفات واضحة كان ينبغي النظر إليها».

صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية عنونت «كسرة قلب جديدة لميسي مع الأرجنتين» وأضافت الصحيفة :«إنه أمر مؤسف أن ميسي لم ينجح في التسجيل بينما سجل جيسوس وفيرمينو».

فيما اهتمت شبكة «سي بي إس» العالمية بتأهل البرازيل للنهائي حيث كتبت «البرازيل تصل إلى نهائي كأس أمريكا 2019 بعد تغلبها على غريمها الأرجنتين 2-0 من خلال عرض مقنع أمام منافسيها الذين ظهروا بدون روح».

وفي إسبانيا خرجت صحيفة «ماركا» بعنوان «البرازيل ترسل ميسي والأرجنتين إلى الجحيم»، وأضافت الصحيفة «حسرة ميسي ووجع القلب الأرجنتيني استمر حيث سقط راقصوا التانجو أمام مضيفهم البرازيل».

من جانبها ركزت «موندوديبورتيفو» على تصريحات داني ألفيس، قائد المنتخب البرازيلي وخرجت بعنوان «ألفيس يدافع عن ميسي»، ونقلت الصحيفة عن الظهير الأيمن السابق لبرشلونة قوله: «في الأرجنتين كل شيء يقع على عاتق ميسي».

وتابع: «إذا فقدنا التوفيق لكان كل شيء في الأرجنتين، ولكن كل شيء في الأرجنتين يقع على عاتق ليو، هنا نلعب جميعًا ، في الأرجنتين ، فقط ميسي وعدد قليل من أصدقاءه».

كما تعاطف المدافع البرازيلي مع انتقادات ميسي لحكم المباراة، الإكوادوري لعدم الإشارة إلى ركلتي جزاء للأرجنتين، حيث قال: «اتفق مع ميسي ، كان الحكم أكثر توترًا منا».