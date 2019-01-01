البحرين وأوغندا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

أكدت رئيسة مجلس النواب البحرينية فوزية بنت عبدالله زينل اهتمام بلادها بتوسيع علاقات التعاون مع الدول الأفريقية الصديقة، وترسيخ أسس علاقات سياسية واقتصادية متميزة تخدم المصالح المشتركة بما يسهم في تحقيق التقارب بين الشعوب ويوفر المقومات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والأمن والسلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت خلال لقائها اليوم الأربعاء، برئيسة البرلمان الأوغندي ريبيكا كاداجا -على هامش المنتدى الدولي لتطوير النظام البرلماني المنعقد حاليًا في موسكو- بالعلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية أوغندا التي تشهد تطورًا مستمرًا في شتى القطاعات، بما يعكس الحرص المتبادل لدى البلدين على الوصول بمستوى العلاقات إلى مستويات تلبي التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وقالت إن الدبلوماسية التي تتبناها مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تقوم على أسس راسخة تعبر عن أهمية وقيمة التعاون والاحترام المتبادل بين الدول كأساس لبناء عالم يسوده المحبة والأمن والسلام، وأن المملكة حريصة على بناء علاقات خارجية تقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم، مؤكدة حرص مجلس النواب البحريني على تعميق التعاون مع البرلمان الأوغندي وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة منها لتحقيق تقدم في مستوى التعاون السياسي والبرلماني والاقتصادي القائم بين البلدين الصديقين.

ومن جانبها أكدت رئيسة البرلمان الأوغندي حرص بلادها على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى أعلى المستويات، مثمنة الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في سبيل دعم ومساندة الدول الأفريقية في كل ما يحقق الأمن والاستقرار، مشيرة إلى تطلع البرلمان الأوغندي لتعزيز التعاون البرلماني مع مملكة البحرين، وتشكيل لجان الصداقة المشتركة، وتنسيق المواقف التي تخدم مصالح البلدين، والقارة الآسيوية والقارة الأفريقية في المحافل البرلمانية الدولية.

وأشادت بما تشهده البحرين من تقدم وتطور وازدهار في كافة المجالات خاصة في مجال المرأة وتمكينها وتقدمها، مؤكدة أن البحرين تمتلك اليوم تجربة متميزة على مستوى دول المنطقة في هذا الجانب الحيوي، وأنها تدعو جميع الدول خاصة الأفريقية للاستفادة من تجربة البحرين في مجال تمكين المرأة.