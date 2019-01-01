المرشحة الألمانية للمفوضية الأوروبية تتعهد بتعزيز التعاون مع البرلمان الأوروبي

تعهدت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، بتعزيز التعاون مع البرلمان الأوروبي حال تعيينها رئيسة للمفوضية الأوروبية.

وكان تم ترشيح فون دير لاين رئيسة للمفوضية على نحو مفاجئ مساء أمس الثلاثاء خلال قمة طارئة للاتحاد الأوروبي.

وقالت السياسية التي تنتمي لحزب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، أمام صحفيين في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج مساء اليوم الأربعاء: "كان من المهم جدا بالنسبة لي بعد هذه التسمية أن يكون أول شيء أفعله هو أن أحضر على الفور هنا إلى ستراسبورج لمقابلة البرلمان والحديث مع الأعضاء".

وأضافت فون دير لاين:" هنا في البرلمان الأوروبي يخفق قلب الديمقراطية الأوروبية".

كان نواب في البرلمان الأوروبي انتقدوا بشدة في وقت سابق قيام زعماء الاتحاد الأوروبي بترشيح شخصية من خارج المرشحين الرئيسيين للأحزاب لمنصب رئيس المفوضية واختيار فون دير لاين على نحو مفاجئ تماما.

وقالت فون دير لاين إن المهم الآن بعد الخروج من معركة انتخابية طويلة، هو الاتفاق، " فالأمر يتعلق بأمور كثيرة... إنه يتعلق بمستقبل أوروبا قارتنا".

وأضافت فون دير لاين أنها ستنصت كثيرا حتى تتمكن من صياغة رؤيتها بالنسبة لأوروبا وتقديمها للبرلمان في غضون 14 يوما، ووصفت تسميتها لهذا المنصب بأنه شرف، معربة عن امتنانها وتأثرها بهذا القرار.

ويتعين موافقة البرلمان على تسمية فون دير لاين حتى تشغل المنصب بشكل فعلي، ومن غير المؤكد أن تحصل التسمية على أغلبية داخل البرلمان.

ومن المحتمل أن يصوت البرلمان على التسمية في أول أسبوع من النصف الثاني من يوليو الجاري.

كانت فون دير لاين وصلت في وقت سابق اليوم إلى البرلمان الأوروبي للترويج لترشيحها لرئاسة المفوضية الأوروبية.

وقد قوبلت تسمية فون دير لاين باعتراضات من داخل البرلمان الأوروبي، ووجه الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر انتقادات لعدم اختيار شخصية من بين المرشحين الرئيسيين للأحزاب في انتخابات البرلمان الأوروبي.