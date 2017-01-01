رئيس بوليفيا: روسيا تسعى لتحقيق توازن بين القوى الدولية

قال الرئيس البوليفي إيفو موراليس اليوم الأربعاء، إن وجود روسيا في المجال السياسي يخلق توازنا بين الدول، مضيفا أن موسكو هي ضمان لمنع تدخل الولايات المتحدة في شؤون الدول الأجنبية.

وأضاف موراليس - في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "روسيا دولة تسعى إلى تحقيق توازن بين القوى الدولية .. فهي تتجنب التدخلات العسكرية".

وأشار إلى أن "روسيا (دولة وشعبا) تلتزم - دائما - بالقانون الدولي، وبالتالي فالعلاقات معها هامة للغاية ليس فقط لبوليفيا، بل لجميع سكان العالم"، لافتا إلى أن موسكو تشارك قدراتها مع الدول الأخرى، ما يميزها بشكل كبير عن الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس البوليفي بزيارة موسكو - الأسبوع المقبل - لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي التجاري.