الخرطوم ترحب بمساعدة الاتحاد الإفريقي للأطراف السودانية

رحب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير بابكر الصديق محمد الأمين، بالجهود المختلفة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لمساعدة الأطراف السودانية حول ترتيبات المرحلة الانتقالية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث لوكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم الأربعاء.

كانت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية المعارضة وافقت على المشاركة في جلسة مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بحضور وسيطي الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.

وستكون هذه الجلسة هي جلسة التفاوض الأولى المباشرة بين الطرفين منذ أحداث فض الاعتصام من أمام قيادة الجيش.

غير أن القيادي في قوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني قال في مؤتمر صحفي بالخرطوم، اليوم الأربعاء، أن التحالف وافق مبدئيًا على الدخول في مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري، لكنه اشترط تضمين ست نقاط في ورقة التفاوض الأفريقية الإثيوبية المشتركة وتلقيها مكتوب يفيد بذلك.

وأوضح أن من بين هذه النقاط مراجعة إجراءات بناء الثقة بإطلاق سراح المعتقلين وعودة خدمة الإنترنت وإطلاق الحريات.

وقال إن من بين النقاط أن يكون هناك مدى زمني لعملية التفاوض اقترحت قوى التغيير أن يكون لمدة 72 ساعة.

ولفت عباس إلى أن التفاوض مع المجلس العسكري سيكون محصورًا في نقطة واحدة هي رئاسة مجلس السيادة.

كان وسيطا إثيوبيا والاتحاد الأفريقي حثا أمس المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغييرعلى إجراء محادثات مباشرة اليوم بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة.

وتتزامن الجلسة مع زيارة يقوم بها وفد من الجامعة العربية للسودان، حيث من المقرر أن يعقد لقاءات مع المسؤولين السودانيين والقوى السياسية، في إطار جهود الجامعة لدفع مساعي التوافق الوطني في السودان.