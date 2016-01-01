نائب أردني يتهم الحكومة بخداع الشعب بشأن اتفاقية الغاز الاسرائيلي

اتهم النائب الأردني صالح العرموطي اليوم الاربعاء حكومة بلاده أنها أعطت معلومات غير صحيحة بشأن اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل ، مؤكدا أن الحكومة قامت بخداع الشعب بخصوص هذه الاتفاقية.

واستعرض العرموطي ، في مؤتمر صحفي عقدته كتلة الإصلاح النيابية في مقر حزب جبهة العمل الاسلامي اليوم ، بنود اتفاقية غاز مع إسرائيل ، مؤكدا أن الاتفاقية باطلة بحكم القانون.

وقال إن الاتفاقية تحتوي على بنود يمكن للأردن الاعتماد عليها في إلغاء الاتفاق دون دفع الشرط الجزائي البالغ 1.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن بنود الاتفاقية التي حصل عليها والتي أخفتها الحكومة الأردنية والتي تم توقيعها عام 2016 تؤكد أن الاتفاق قد تم بين دولتين وليس بين شركتين كما كانت تعلن الحكومة.

وأكد العرموطي أن مجلس النواب سيطرح الثقة بالحكومة ويسقطها.