الداخلية تكشف استعدادات بعثة الحج المصرية لموسم الحج لعام 1446هـ

تخصيص حافلات حديثة ومكيفة مزودة بأجهزة التتبع

تجهيز مخيمات عرفات ومنى بحمامات حديثة وتكيفات فريون وتركيب مظلات أمام المخيمات لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة



حرصت وزارة الداخلية المصرية على إتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات لضمان توفير كل سُبل الراحة لهم ومتابعة وتلبية كل إحتياجاتهم خلال تأدية مناسك الحج وذلك من خلال الإعداد المسبق والجيد للتجهيزات اللوجيستية اللازمة وتقديم حزمة من الخدمات المميزة جاء أبرزها:

الاهتمام بتطوير منظومة الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال إنتقاء أفضل فنادق الإقامة المميزة فى المنطقة المركزية فى مكة والمنطقة الشمالية فى المدينة المنورة بما يضمن سهولة الانتقال من وإلى الحرم المكى والنبوى.

تخصيص حافلات حديثة ومكيفة مزودة بأجهزة التتبع وتحديد الموقع "جى بى إس" لمتابعة حركة التنقل لبعثة الحج لضمان إلتزام السائقين بخطوط السير، و إرشادهم فى حالة خروجهم عن خطوط السير المقررة.

الاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بمنطقة المشاعر المقدسة بعرفات ومنى، حيث إضطلعت بعثة الحج بالتنسيق مع السلطات السعودية للحصول على مواقع متميزة لمخيمات حجاج القرعة بمشعر عرفات بالقرب من مسجد نمرة ومن أماكن المشاعر فى منى. فضلاً عن تجهيز مخيمات المشاعر بعرفات ومنى بحمامات حديثة وتكيفات فريون وتركيب مظلات أمام المخيمات لمواجهة الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة بما يضمن سلامة الحجاج خلال آداء مناسك الحج.

الاهتمام بالخدمة الغذائية التى يحتاجها الحاج خلال تأديته للمناسك، حيث تم إختيار الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن بعناية فائقة بما يضمن إحتوائها على مختلف العناصر الغذائية اللازمة للحاج، وسيتم توزيع وجبات جافة فى مقر الإقامة بـ"مكة والمدينة المنورة" ، ووجبات جافة وساخنة ومشروبات "بمشعرى عرفات ومنى".

التنسيق المسبق لحجز زيارة الروضة الشريفة من خلال مشرفين البعثة وفقاً للمواعيد والأعداد المحددة.

وتؤكد وزارة الداخلية من خلال بعثة الحج حرصها على التسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن وإنهاء كافة الإجراءات ومتابعة جميع الخدمات المقدمة لهم، وإستقبال كافة الشكاوى والتعامل الفورى معها، وتهيب بالحجاج الالتزام بالآتى:

ارتداء "كارت التعارف وإسورة المعصم وبطاقة نسك المُسلمة" من البعثة للحجاج والتى تسمح بوصول الحاج للمشاعر.

الالتزام بتعليمات السلطات السعودية أثناء الطواف والمشاعر حرصاً على سلامتهم.

تجنب الوقوف فى أشعة الشمس وأثناء درجات الحرارة العالية لعدم التعرض للإجهاد الحرارى.

السير فى مجموعات مع مندوبى مكاتب الخدمة الميدانية أثناء أداء المناسك ودخول المطاف فى المواعيد المحددة من الجانب السعودى.

الإلمام بمواقع المخيمات بمشعرى "عرفات ومنى".

يأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الداخلية بتقديم كل أوجه الرعاية لحجاج بيت الله الحرام من حجاج القرعة لهذا العام 1446 هـ.