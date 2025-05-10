أرتيتا: الممر الشرفي مؤلم ويدفعنا للتتويج بالبريميرليج

أكد ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، أن إقامة "ممر شرفي" لليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، يجب أن يكون حافزًا لفريقه للتفوق على المنافسين والفوز باللقب في الموسم المقبل.

وسيقف لاعبو آرسنال لتحية ليفربول عندما يلتقيان غدًا الأحد في ملعب أنفيلد، بعد 4 أيام من خروج آرسنال من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، ما يعني استمرار صيامه عن الألقاب للموسم السادس على التوالي.

وعن الممر الشرفي قال أرتيتا: "يجب أن يكون هناك شيء يحفزك ويشجعك. الألم قد يكون دافعًا جيدًا عندما لا ترغب في فعل شيء، لكنك تعلم أنه الصواب، ثم تستخدمه كحافز للموسم المقبل".

وأضاف: "ليفربول يستحق الممر الشرفي، فهم الفريق الأفضل ويستحقون ذلك بجدارة. عندما يكون هناك من هو أفضل منك، يجب أن تصفق له، تقبل ذلك، وتسعى للوصول إلى مستواه".

ويحتل أرسنال، المتأخر عن ليفربول بفارق 15 نقطة، مركزًا أقل نقاطًا مما حققه في الموسمين الماضيين، عندما أنهاهما وصيفًا لمانشستر سيتي. ومع ذلك، يمكن لآرسنال إنهاء الموسم في المركز الثاني مجددًا، حيث يتفوق بـ3 نقاط على مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، قبل 3 جولات من النهاية.