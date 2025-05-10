طالب قادة أوروبيون، السبت، روسيا بالموافقة على مبادرة وقف إطلاق النار "غير المشروط" لمدة 30 يوماً، اعتباراً من الاثنين 12 مايو الجاري، للسماح بإجراء محادثات لإنهاء حرب أوكرانيا، مشيرين إلى حصولهم على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب اتصال هاتفي معه، فيما وصف الكرملين التصريحات الأوروبية بشأن الضغط على موسكو للقبول بوقف إطلاق النار، بأنها تتسم بـ"طابع المواجهة".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "عقدنا اجتماعاً خماسي الأطراف في كييف مع القادة الأوروبيين (أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، وبولندا)، ومن المهم للغاية أن يجتمعوا معاً في كييف في هذه الأيام تحديداً، حيث نُكرّم هذا الأسبوع، في أوروبا، المنتصرين على النازية، ونحتفل بيوم أوروبا. كل هذا يتمحور حول القيم واحترام الحياة البشرية، وبالتالي حول الأمن".

وأضاف في منشور على منصة "إكس": "الأمن هو ما ناقشناه اليوم. نتفق جميعاً على ضرورة وجود وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط ودائم بما يكفي لإتاحة الفرصة للدبلوماسية الحقيقية. نتفق جميعاً على أن الحرب يجب أن تنتهي بسلام كريم. نعمل معاً لضمان الأمن طويل الأمد وموثوق".

و أشار الرئيس الأوكراني إلى أن "رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الالتزام بالهدنة سيؤدي إلى موجة جديدة من العقوبات تستهدف قطاعي الطاقة والمال. لقد اتفقنا على أنه اعتباراً من يوم الاثنين 12 مايو الجاري، يجب أن يبدأ وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط لمدة 30 يوماً على الأقل. معاً، نطالب روسيا بذلك. نحن نعلم أن الولايات المتحدة تدعمنا في هذا الأمر".

وتم الإعلان عن الخطة، بعد أن أجرى زيلينسكي محادثات في كييف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، إذ ناقش الزعماء الخمسة الاقتراح في مكالمة هاتفية مع ترامب، بحيب موقع الشرق الاخباري.

بدوره، قال الرئيس الفرنسي في منشور عبر منصة "إكس": "نجري اتصالاً هاتفياً مع ترمب من كييف. ندائنا المشترك: يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار لمدة 30 يوماً، غير مشروط، يطبق من يوم الاثنين ليمهد الطريق لسلام راسخ ودائم في أوكرانيا".

وتوجه قادة فرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وسط دعوات دولية متجددة لروسيا للموافقة على وقف إطلاق نار دائم والانخراط في محادثات سلام، إذ تهدف الزيارة إلى إظهار التضامن الغربي مع زيلينسكي، بعد استضافة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيميْ الصين والبرازيل في "يوم النصر".

وتعد زيارة ستارمر وماكرون وميرتس ورئيس الوزراء البولندي، هي الأولى التي يسافر فيها قادة الدول الأربع معاً إلى أوكرانيا، وأكد القادة الأوروبيون استعدادهم لدعم المحادثات بين أوكرانيا وروسيا واستكشاف كيفية تطبيق وقف إطلاق النار "للتحضير لاتفاق سلام شامل".

وسافر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من حوالي 20 دولة، الجمعة، إلى مدينة لفيف غربي أوكرانيا، حيث أعلنوا دعمهم لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس على جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات موسكو خلال الحرب.

موقف روسيا

في المقابل، اتهم الكرملين دولاً أوروبية بإصدار تصريحات "متناقضة وتصادمية"، وذلك بعد أن أيد القادة الأوروبيون خطة أميركية لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في أوكرانيا، وهددوا روسيا بـ"عقوبات ضخمة" إذا لم تلتزم.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، قوله: "نسمع الكثير من التصريحات المتناقضة من أوروبا. إنها في الغالب تصريحات تصادمية بطبيعتها، وليست تهدف إلى محاولة إحياء علاقاتنا. لا أكثر".

وفي وقت سابق، السبت، قال بيسكوف في مقابلة مع شبكة ABC News الأميركية، إن روسيا تشترط وقف إمدادات الأسلحة الأميركية والأوروبية إلى أوكرانيا خلال أي وقف محتمل لإطلاق النار.

وأضاف الناطق باسم الكرملين: "وإلا فسيكون ذلك ميزة لأوكرانيا، ستواصل أوكرانيا التعبئة الشاملة، وسترسل قوات جديدة إلى الخطوط الأمامية. ستستغل أوكرانيا هذه الفترة لتدريب عسكريين جدد ومنح قسط من الراحة لعسكرييها الحاليين. فلماذا نمنح أوكرانيا هذه الميزة؟".

لكن بيسكوف، خلال المقابلة، أعاد تأكيد المخاوف الروسية التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 13 مارس الماضي، وتناولها خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 18 من الشهر نفسه.



