صحيفة أمريكية: استراتيجية تايوانية جديدة للتصدي للصين

تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن شروع القادة في تايوان في إصلاحات عاجلة لدفاعات الجزيرة؛ للاستعداد لاحتمال تحرك الصين عسكريا ضد تايبيه بحلول عام 2027، وذلك بهدف التمكن من الصمود لفترة طويلة بما يكفي لقدوم الولايات المتحدة لمساعدة تايوان.

في المقابل، يشكك كثيرون في أنه يمكن للجزيرة أن تصبح مستعدة في غضون عامين فقط، بالنظر إلى التغييرات الجذرية التي تسعى إليها.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، تريد تايوان التخلي عن التركيز طويل الأمد على إعداد الجزيرة لحرب تقليدية. وبدلًا من ذلك، تسابق لبناء دفاعات جديدة غير متماثلة تستهدف دفع الجيش الصيني الأكثر قوة إلى التفكير مرتين قبل شن أي هجوم. وفي حال فشل ذلك، تستهدف إلحاق ما يكفي من الألم لإبطاء بكين بينما تسعى تايوان لطلب المساعدة من واشنطن.

ووفقا لـ"وول ستريت جورنال"، يمكن لمدى السرعة التي قد تتمكن بها تايوان من تحديث جيشها أن تحدد ما إذا كانت بكين ستقرر تنفيذ عمل عسكري، وما إذا كانت ستنجح في السيطرة على الجزيرة، على حد تعبيرها.

**ما العتاد الذي ستستخدمه تايوان؟

تحدثت "وول ستريت جورنال" عن بعض الأدوات التي تستخدمها تايوان من أجل رصد أي تحرك صيني ضدها وردعه والتصدي له، هي كالتالي:

1 – أنظمة رادار

من أجل مراقبة التهديدات الصاروخية من الصين، طورت تايوان أنظمة تحذير مبكر بمساعدة الولايات المتحدة. ويتمتع نظام الرادار "بيف باوز"، الذي يتخذ من جبال تايوان على ارتفع 8500 قدم فوق سطح البحر مقرا له، بالقدرة على رصد التهديدات على مسافة تصل إلى نحو 3500 ميل.

2 – الأنظمة المضادة للطائرات

تستهدف الدفاعات الجوية، وهي التقنيات الأمريكية ومحلية الصنع، التصدي للتهديدات من الصواريخ بعيدة المدى والطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار. وتمتلك تايوان قاذفات صواريخ باتريوت، وتتسلم صفقتها من الأنظمة متوسطة المدى "ناسامز"، كما زادت إنتاج الصواريخ، ومن بينها سلسلة "سكاي باو".

3 – الأنظمة المضادة للسفن

استثمرت تايوان في الصواريخ، ومن بينها سلسلة "هسيونج فنج"، لتصبح قادرة على وقف عمليات الإنزال البرمائية والقضاء على الأهداف البحرية. وتمتلك البحرية من لواءي صواريخ مضادة للسفن والعديد من الوحدات المتنقلة. وبحسب "وول ستريت جورنال"، هناك إضافة قادمة عبارة عن صاروخ كروز للدفاع عن السواحل من طراز "هاربون"، الأمريكي الصنع، وهو جزء من صفقة أسلحة لعام 2020.

4 – الألغام

ذكرت "وول ستريت جورنال" أن الطريقة الصديقة للميزانية التي تجعل أي هجوم برمائي أكثر إيلاما هو الألغام البحرية. ومنذ عام 2016، التزمت البحرية التايوانية بالاستثمار في زرع ألغام التي يمكنها أن تنشر بسرعة المتفجرات في الموانئ للمساعدة في ردع أي تحرك عسكري ضد تايوان.

5 – الطائرات بدون طيار والأسلحة المحمولة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن تايوان تُخزّن طائرات بدون طيار هجومية وصواريخ جافلين، التي يمكنها أن تكون مفيدة في ضرب الدبابات الصينية حال تمكنت القوات الصينية من الهبوط.