القبض على عامل قتل زوجته لتأخرها في إعداد وجبة العشاء بالشرقية

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، القبض على عامل؛ لقتله زوجته بسبب خلافات بينهما بقرية "كوم حلين" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغ بمقتل ربة منزل على يد زوجها داخل منزلهما بقرية "كوم حلين" التابعة لدائرة المركز.

وتبين نشوب مشادة كلامية بين الزوجين لتأخر الزوجة في إعداد وجبة العشاء، فيما استل الزوج سكينًا من المطبخ وقتل زوجته بجرح قطعي في رقبتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج المتهم، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى "منيا القمح" المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.