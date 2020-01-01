القبض على دينا مراجيح و6 آخرين في المقطم

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على دينا مراجيح الفتاة التي تنشر فيديوهات عبر مواقع السوشيال ميديا وتيك توك.

وكان مقطع فيديو قصير انتشر على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعدما تعرضت دينا مراجيح للضرب على أيدي بعض الشباب في الشارع، بعد مشاجرة كبيرة وقعت بينها وبين هؤلاء الشباب.

ظهرت دينا مراجيح من خلال الفيديو وسط مجموعة كبيرة من الشباب بأحد الشوارع، وبدأت تتشابك بالإيدي مع هؤلاء الشباب لتتركهم وتصعد على باب حديدي، قائلة: "أي شاب جدع يسمع كلمتي، أنا بتصور باحترامي وأدبي، اللي هيقل أدبه عليا هزعله".