بنك هونج كونج - شنجهاي يتعهد باستثمارات أكثر بالصين رغم تصاعد التوتر بشأن الجزيرة

تعهد بنك هونج كونج - شنغهاى " إتش إس بي سي هولدنجز "اليوم الجمعة بتعزيز الاستثمارات في الصين لجذب المزيد من العملاء في مجالي الثروة وقطاع التجزئة، حتى مع تصاعد التوتر السياسي بعدما فرضت بكين تشريعا أمنيا جديدا شاملا لإحكام سيطرتها الأمنية على هونج كونج.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة ، أعلن البنك، الذي تعرض لانتقادات بسبب تأييده للتشريع، أنه بدأ في توفير خدمة جديدة للعملاء في بر الصين الرئيسي، عبر تقديم خدمات الثروة الرقمية وخدمات التخطيط التأميني.

ووفقا للبيان، سيتم توفير هذه الخدمات للعملاء في إقليمي جوانجتشو وشنغهاي.

ويقوم البنك أيضا بإقامة شركة للتكنولوجيا المالية من أجل دعم نشاطه.

وتقول بلومبرج إنه في الوقت الذي تتزايد فيه الاضطرابات السياسية، لا تزال الطبقتان الوسطى والعليا اللتان تنموان بسرعة في الصين بمثابة الجائزة الكبرى للبنوك العملاقة في جميع أنحاء العالم، حيث تمتلك الأسر الصينية حوالي 90 تريليون يوان (7ر12 تريليون دولار) من الأصول القابلة للاستثمار.

وتعتبر بنوك بدءا من "يو بي إس جروب" وحتى "نمورا هولدنجز" و"كريدي سويس جروب" إدارة الثروة محورا رئيسيا لأعمالها الداخلية في خضم سوق يفتح أبوابه للاستثمار.