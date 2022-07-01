تشريح جثة شاب لبيان سبب وفاته بالشرقية

قررت جهات التحقيق في مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح جثة شاب؛ وذلك لبيان سبب وفاته وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمها، وذلك بعدما استقبله مستشفى الحسينية المركزي جثة هامدة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقي، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لـ شرطة النجدة بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي بوصول المدعو ع م م ال، جثة هامدة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحسينية المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.