ياسر عبد الرؤوف يكشف موقفه من رئاسة لجنة الحكام في وجود كلاتنبرج

أبدى الخبير التحكيمي ياسر عبد الرؤوف، موافقته على رئاسة لجنة الحكام في ظل وجود مارك كلاتبنرج رئيسا للجنة التطوير، ولكن في حالة واحدة، وذلك حصوله على اختصاصاته كاملة كرئيس للجنة الحكام.

وقال عبد الرؤوف في تصريحاته التلفزيونية: «في البداية كنت رافض لفكرة الاستعانة بخير أجنبي، ولكن الآن الأمر أصبح واقع في وجود كلاتنبرج، ولابد من الجميع التأقلم على المرحلة المقبلة».

وأضاف: «أرى أن هناك أشخاص في مصر قادرين على قيادة التحكيم وتعديل الوضع، كما أنني أرى أن حكامنا جيدين وعلى قدر كبير من الكفاءة ويمكن الاعتماد عليهم، ولكن المشاكل التي لدينا، هي مشاكل خارج الملعب وليس داخله».

وواصل: «مثال لبعض الأمور التي لابد من حلها، عندما أكون حكمًا لمدة 90 دقيقة، وبعد الـ 90 دقيقة الجميع يتحدث عني، عندما يكون النقد من «اللي ملوش فيها» يمكن تجاوزه، ولكن عندما يكون النقد اللاذع من المسؤولين لا يصح».

وشدد: «لا يصح وجود رئيس لجنة حكام ورئيس لجنة تطوير لأن المركب اللي فيها ريسين بـ تغرق، عندما تريد الحكام التعامل، ستتعامل مع من؟، الامر بسيط هو وضع خطة واضحة وتنسيق للأمور، والمحافظة على منصب رئيس لجنة الحكام بكامل اختصاصاته».

واسترسل: « لابد من عقوبات رادعة للحكام، وهذا سينعكس على هيبة الحكم وثقة الحكم في نفسه، وبالتالي سينعكس على أداءه الفني، الجزء الثاني أن يكون هناك عدالة بين الحكام، وأن يحصل كل حكم على ما يستحقه، من يخطئ يتم معاقبته».

وأتم: «لو تم عرض علي رئاسة اللجنة بكامل صلاحياتها، سيكون هذا شرف لي، مع الاحترام لعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الحالي، وله منا كل الدعم، ولكن كلاتنبرج أعلن أنه سيكون مسؤولا عن التطوير وفي المؤتمر تحدث عن ثواب وعقاب وعرض حالات جدالية وهذا من اختصاصات رئيس لجنة الحكام!».