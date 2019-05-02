إيران تعلن وقوع زلزال بإحدى مدن جنوب البلاد

هزّ زلزال بلغت شدته 4 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم الأحد، ضواحي مدينة مصيري بمحافظة فارس جنوبي إيران.



وبحسب مركز رصد الزلازل الإيراني، فقد حدث هذا الزلزال في الساعة السابعة و19 دقيقة و33 ثانية من مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، وعند التقاء خطي الطول الشرقي 51,67 والعرض الشمالي 30,24 درجة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء فارس الإيرانية.



وفي سياق متصل، أعلن مدير عام مركز الطوارئ لمحافظة فارس "خليل عبداللهي"، أن هذا الزلزال لم يسفر عن أي خسائر لحد الآن.



يأتي الزلزال بعدما أسفر زلزال ضرب محافظة هرمزجان جنوبي إيران فجر أمس السبت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 84 آخرين.



وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب.