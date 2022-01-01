الأهلي يستعد للجونة بدون راحة

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام مساء الثلاثاء المقبل على استاد خالد بشارة بالغردقة، والمؤجلة من الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.

قبل انطلاق مران الفريق عقد ريكاردو سواريش المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الجونة.

وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة بدنية قبل المشاركة في تدريبات الكرة، وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس أمام بتروجت تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وواصل أحمد عبد القادر تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، ضمن برنامج التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على بتروجت بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة في نصف نهائي البطولة.

وأدى الأهلي تدريباته اليوم بدون راحة، استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام مساء الثلاثاء المقبل على استاد خالد بشارة، والمؤجلة من الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.