محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع القطاعات استعدادا لعيد الأضحى المبارك

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة بنطاق المحافظة وذلك لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد على إلغاء الإجازات والراحات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة واستمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين ورصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة وسرعة التعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.

وشدد محافظ المنوفية، على مديرية الطب البيطري وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية بفتح جميع المجازر بنطاق المحافظة بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي، وذلك طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التشديد بتفعيل قرار منع ذبح الأضاحي بالطرق والشوارع أو خارج المجازر المعتمدة لضمان سلامة وجودة لحوم الأضاحي؛ حفاظا على البيئة والصحة العامة مع تكثيف الحملات الدورية على المجازر للوقوف على مدى صلاحيتها لأعمال الذبح.

وكلف المحافظ، الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديرية الأوقاف، بتجميع جلود الأضاحي لمن يرغب من المواطنين لتعظيم الاستفادة القصوى منها وبما يعود بالنفع العام.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إلى وضع خطة محكمة لاستقبال عيد الأضحى ومنها التأكيد على فتح المجازر بالمحافظة والبالغ عددهم 30 مجزرا لاستقبال المذبوحات من الساعة السابعة صباحا طوال أيام عيد الأضحى بالمجان، وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات مع توفير احتياجات المجازر من توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات وتوفير أدوات النظافة والتطهير والتعقيم حفاظا على سلامة اللحوم.

وشن حملات رقابية للمرور على المحلات والسوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة؛ للتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلا عن تخصيص أرقام طوارئ بالمديرية على مدار 24 ساعة (2174929، وفاكس 2174931) لاستقبال شكاوى المواطنين.

وفي ذات السياق، كلف محافظ المنوفية مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الالتزام بخطة عمل المخابز ومواعيد التشغيل لضمان عدم توقفها أثناء إجازة عيد الأضحى والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات الخاصة بإنتاج الخبز.

ووجه المحافظ، بالتأكيد على استمرار عمل فروع شركات الجملة طوال أجازة العيد لصرف المواد التموينية للبقالين، والتنسيق مع شركات توريد المواد البترولية واسطوانات الغاز لمتابعة الكميات الواردة من المواد البترولية لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بالشارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول، والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والتصدي للمخالفات وتحقيق الانضباط المروري وتحقيق أقصى سيولة مرورية لحركة السيارات.