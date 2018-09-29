روسيا تعلن اكتمال تطويق مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوجانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف شن ضربات متعمدة بصواريخ «توتشكا-أو»، ذات ذخائر عنقودية، وطائرات بدون طيار من طراز Tu-143، على مناطق سكنية بمقاطعتي بيلجورود وكورسك الروسيتين.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية، صباح الأحد، قال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في إفادة صحفية، إن نظام كييف شن ضرباته في الفترة من الساعة 3:00 إلى 3:30 بتوقيت موسكو فجر اليوم، على مناطق سكنية في بيلجورود وكورسك، حيث لا توجد مواقع عسكرية.

وشدد كوناشينكوف، على أن «الهجوم الصاروخي تم التخطيط له وتنفيذه عن قصد، ضد السكان المدنيين في المدن الروسية».

وذكرت الوزارة، أن قواتها أحكمت الطوق على مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوجانسك، وتخوض معارك داخل المدينة من أجل اكتمال هزيمة وحدات العدو المحاصرة هناك.

وأفادت بأن القوات المسلحة الروسية سيطرت على مدن فيركنيكامينكا وزولوتاريفكا وبيلوغوروفكا، ونتيجة لذلك، أطبقت الحصار على مجموعة كاملة تابعة للقوات الأوكرانية في مدينة ليسيتشانسك، معلنة عن إسقاط طائرتي «سو-25» و10 مسيرات أوكرانية.