 ضبط 15 طن ملح طعام مجهول المصدر قبل تداولها بالأسواق بالبحيرة - بوابة الشروق
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ضبط 15 طن ملح طعام مجهول المصدر قبل تداولها بالأسواق بالبحيرة

خميس البرعي
نشر في: الأحد 3 يوليه 2022 - 1:14 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يوليه 2022 - 1:15 ص

أكد اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة  مجدي الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين و خلال حملة بمركز كوم حمادة بقيادة مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية تم ضبط 6000 كيس ملح طعام باجمالي 15 طن ملح مجهول المصدر قبل تداولها بالأسواق.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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