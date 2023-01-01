مناوشات واشتباكات بين تونسيين ومهاجرين أفارقة في صفاقس

أفاد السلطات التونسية، بأن عدة مناطق في صفاقس شهدت حالة من الاحتقان والمناوشات بين مواطنين ومهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء.



ونقلت قناة «نسمة» عن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس «صفاقس 1» فوزي المصمودي، قوله إن المناوشات تطورت إلى تراشق بالحجارة، ما أسفر عن بعض الإصابات والضرر لبعض المنازل والممتلكات.



وأضاف في تصريحاته، اليوم الاثنين، أن الوحدات الأمنية تدخلت في الوقت المناسب للتصدي لهذه المناوشات، مشيرًا إلى أنه تم فتح محاضر بحث للتحقق من ملابسات وأسباب هذه الأحداث.



وسبق أن أعلنت تونس أنها تمكنت من إحباط 65 محاولة هجرة غير شرعية عبر حدودها البحرية، خلال عطلة عيد الأضحى.