المقداد والصفدي يبحثان في دمشق الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية وعدد من القضايا الثنائية.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صحفي اليوم أوردته قناة "المملكة"، إنّ "الصفدي وصل إلى دمشق في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين السوريين ملف العلاقات الثنائية وأيضا ملف العلاقات العربية مع سوريا ومبادرة حل الأزمة".

وتعتبر زيارة الصفدي لدمشق ثاني زيارة رسمية منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، سبقها زيارة تضامن مع الشعب السوري لما ألمّ به جراء الزلزال في 15 فبراير الماضي.