مصرع شخص في حادث انقلاب موتوسيكل بالجيزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقى شخص مصرعه، إثر حادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" بالطريق الأقليمي بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود متوفي بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير دراجة نارية "موتوسيكل" اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب الموتوسيكل، ونتج عن الحادث مصرع شخص، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.