صحة دمياط تواصل تقديم مبادرة 100 يوم صحة

واصلت مديرية الصحة بدمياط، فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، بجميع أنحاء مدن وقرى محافظة دمياط، والتي بدأت يوم الأحد الماضي، وواصلت عملها خلال أيام العيد والإجازات.

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم، أن إحدى الفرق المتنقلة، انتقلت اليوم إلى مركز شباب ساحة دمياط، للكشف على المواطنين وأعضاء وعضوات الساحة، بالاشتراك مع مديرية الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور وليد الشاذلي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة فريق متطوعي وزارة الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، "شباب يدير شباب" ومراكز شباب مصر.

وتتم هذه الزيارات تتم ضمن الجولات التي ستنفذها مديرية الصحة، لتقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن على أكمل وجه ضمن المبادرة.

وأوضحت الدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والاتصال الصحي في مديرية الصحة بدمياط، أن المبادرة تستهدف الوصول للمواطنين في أماكن التجمعات، من خلال الفرق المتنقلة بمواقع رأس البر، بجوار مسجد الرحمة، ودمياط حديقة بنت الشاطئ، ودمياط الجديدة أمام الحديقة العامة.

كما سينتقل عددًا من الفرق المتنقلة، في الفترة القادمة، إلى أماكن مختلفة، مثل مراكز الشباب، والمديريات، والجامعات، والنوادي، لتقديم الخدمات العلاجية لمبادرة 100 يوم صحة، والتي تشمل الكشف والعلاج مجانا.