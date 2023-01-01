تواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو، كما تختتم موسمها الفني 2022 - 2023، حيث تقام احتفالية فنية، تضم نخبة مختارة من المؤلفات الوطنية والرومانسية الشهيرة، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ويقدمها نجوم الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، بمشاركة طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور سامح صابر، ومن إخراج مهدي السيد، ويصاحبها تابلوهات حركية تصميم سالي أحمد، وذلك في الثامنة والنصف مساء الاثنين 3 يوليو على المسرح الكبير.

ومن جانبه، أكد رئيس الأوبرا أنه تم الاتفاق مع مجموعة قنوات الحياة، على نقل الاحتفالية تلفزيونيا على الهواء مباشرة، لتعزيز ودعم الحماسة الوطنية، في نفوس جموع الشعب المصري، وإتاحة الفرصة لهم، للإطلاع على ألوان من فنون الأوبرا الجادة، وأضاف أن البرنامج يضم مجموعة من أهم وأشهر مؤلفات الموسيقى العربية، الرومانسية والوطنية، منها: موسيقى الضوء الشارد، طير بينا يا قلبي، لولا الملامة، حبايب مصر، مشربتش من نيلها، بلدي، طوبة فوق طوبة، تسلم ايديك، يا مصر يا أم الامم، ع الدوار، بهية، أوبريت الحدود، أوبريت لو كنا بنحبها، بالأحضان، وغيرها.

ويؤديها أميرة أحمد، محمد حسن، حنان عصام، ياسر سليمان، اية عبد الله، أشرف وليد، أمنية بكر، كنزي، فرح الموجي، مؤمن خليل، أحمد سعيد، أحمد عفت، وإيمان عبد الغني، مشيرًا إلى أن الأوبرا المصرية قدمت في موسمها 2022 - 2023، فعاليات فنية وثقافية متنوعة، وصل عددها الى 940 حضرها أكثر من مليون مشاهد، وهدفت إلى دعم وتعزيز التراث، ونشر الوان الإبداع الجاد، ورعاية الموهوبين والنابغين، إلى جانب مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات العالمية.