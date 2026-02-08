وزيرة الرعاية الصحية السويدية تشكر الدولة المصرية على جهودها المستمرة في تقديم الرعاية الصحية

استقبلت كلية طب قصر العيني ومستشفياتها إليزابيت لان (Elisabet Lann)، وزيرة الرعاية الصحية بمملكة السويد، يرافقها السفير داغ يوهلين-دانفيلت (Dag Juhlin-Dannfelt) سفير السويد لدى جمهورية مصر العربية، وذلك خلال زيارة رسمية هدفت إلى دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية، بحضور وفد مرافق من شركة Getinge السويدية المتخصصة في حلول وتجهيزات الرعاية الصحية.

وجاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبدعم الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وكان في استقبال الوفد الدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، حيث عُقد لقاء رسمي تناول تطورات القطاع الصحي في مصر والتجربة المصرية في تحديث منظومة الرعاية الصحية، وعلى رأسها تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، إلى جانب بحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الطبية والتعليمية في البلدين.

وخلال كلمته الافتتاحية، رحّب الدكتور حسام صلاح مراد بالوفد السويدي، مؤكدًا أن السويد تُعد نموذجًا عالميًا رائدًا في الابتكار في مجال الرعاية الصحية والسياسات الصحية العامة والتحول الرقمي في الطب، مشيرًا إلى أن الشراكات الصحية بين مصر والسويد قادرة على إحداث تأثير إيجابي يتجاوز حدود البلدين ليشمل المجتمع الصحي العالمي بشكل أوسع.

ومن جهتها، أعربت وزيرة الرعاية الصحية السويدية عن سعادتها بزيارة مصر، موجّهة الشكر إلى الدولة المصرية على جهودها المستمرة في تقديم الرعاية الصحية، ولا سيما دعمها الإنساني لأهالي قطاع غزة، ومشيدة بما شهدته من تطور ملحوظ في منظومة الرعاية الصحية المصرية وكفاءة المؤسسات الطبية.

كما أكدت اهتمام الجانب السويدي بتعزيز التعاون الصحي مع مصر، في ظل رغبة عدد من الشركات السويدية العاملة في مجالات Life & Health في التوسع داخل السوق المصرية والمساهمة في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

بدوره، أكد سفير السويد بالقاهرة أهمية استمرار الحوار والتعاون بين البلدين، ودعم مسارات الشراكة في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي، بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز الابتكار الطبي.

وتضمنت الزيارة تقديم عدد من العروض العلمية، حيث استعرض الدكتور محمود الفقي مدير مكتب العلاقات الدولية بكلية طب قصر العيني التطورات التي شهدتها الكلية ومستشفياتها على مستوى البنية التحتية والتعليم الطبي والخدمات الصحية، فيما قدم الدكتور أكرم عبد الباري عرضًا حول وحدة الدعم القلبي-الرئوي (ECMO) ومراحل تطورها والخدمات المتقدمة التي تقدمها في مجال الرعاية الحرجة وفق أحدث المعايير العالمية.

وفي ختام الزيارة، تفقد الوفد السويدي وحدة الإيكمو (ECMO) بمستشفيات قصر العيني، واطلع على أحدث أنظمة الدعم القلبي-الرئوي وآليات تشغيلها، مشيدًا بمستوى التجهيزات الطبية وكفاءة الفرق الطبية، ودور الوحدة في دعم الحالات الحرجة وفق أحدث المعايير الطبية الدولية.

وتعكس هذه الزيارة اهتمام الجانبين المصري والسويدي بتعزيز التعاون في المجال الصحي، وفتح آفاق جديدة للشراكات الأكاديمية والطبية والصناعية، بما يدعم تطوير الخدمات الصحية ويعزز تبادل الخبرات والابتكار الطبي بين البلدين.