التعاون الإسلامي تدين العدوان الإسرائيلي على جنين: امتداد لإرهاب منظم

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها للجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها ضد المواطنين المدنيين العزل، والطواقم الطبية، والمراكز الصحية، وتدمير البنية التحتية، وهدم البيوت والمساجد.



واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها، اليوم الإثنين، أن هذه الجريمة النكراء تشكل امتدادا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.



وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه الجريمة النكراء التي تستدعي التحقيق والمساءلة.



ودعت المنظمة، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة، ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.



واستُشهد، اليوم الاثنين، سبعة فلسطينيين، وأصيب العشرات بعضهم بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.



وكانت قوات الاحتلال، قد بدأت عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، بقصف منزل وسط مخيم جنين، وأعقب ذلك قصف طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.