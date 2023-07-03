أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بوقوع أكثر من 50 إصابة جراء العملية الإسرائيلية في جنين، وذلك في تصريحات لفضائية «العربية»، مساء الاثنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، أن حصيلة شهداء جنين ارتفعت إلى 9، لافتة إلى تسجيل 50 إصابة، بينهم 10 بحالة الخطر.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، أن الوزارة تعمل بخطة طوارئ قصوى في جنين؛ لتقديم العلاج اللازم للجرحى وتوفير كلالاحتياجات الصحية اللازمة.

وذكرت الوزيرة أن الوزارة جهزت، منذ اللحظات الأولى لعدوان الاحتلال على جنين، مراكز علاج وأقسام عناية مكثفة في محيط مدينة جنين والمحافظات المجاورة، وتعمل الطواقم على تنسيق مستمر لنقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات قلقيلية ونابلس لتخفيف الضغط وتقديم ما يلزم من علاج.

وأضافت: «أرسلنا ما يلزم من طواقم تشمل أطباء وممرضين ومستلزمات طبية ووحدات دم وسيارات وطواقم إسعاف إلى عدد من مراكز العلاج في جنين ونابلس وقلقيلية؛ لإسناد عمل الطواقم وتقديم العلاج في الوقت اللازم».

وتعمل مستشفيات محافظة جنين ومراكز الرعاية الصحية فيها ضمن خطة طوارئ صحية تم إعدادها مسبقاً احتمالاً لأي طارئ، في ظل تصاعد عدوان الاحتلال على أبناء شعب فلسطين في جنين والمحافظات الأخرى.

وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري من أجل وقف الاعتداء على أبناء شعبنا في جنين، والسماح لطواقم الإسعاف الوصول للجرحى ونقلهم، ولجم اعتداءات الاحتلال على مراكز العلاج وطواقم وسيارات الإسعاف.