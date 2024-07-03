السوداني: لن نسمح بأي تهديد يمسّ أمن العراق

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، عدم السماح لأي تهديد يمسّ أمن العراق والعراقيين لأن استدامة الاستقرار تعني المزيد من التنمية والبناء واستقطاب الشركات العالمية، بعد أن أصبح العراق بيئة آمنة لرؤوس الأموال والمستثمرين.

وقال السوداني، خلال حضوره تخرج دورة جديدة لضباط الكلية العسكرية في بغداد، إن الحكومة وضعت ملفّ تطوير القوات الأمنية ضمن برنامجها وفق استراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024- 2032 التي تهدف إلى تحقيق إصلاحات شاملة للمنظومة الأمنية على أسس علمية لمواكبة التطورات المتسارعة في العالم.

وأكد السوداني، عزم الحكومة على تسليح القوات الأمنية بأحدث الأسلحة وصدرت العديد من التوجيهات من خلال اللجنة العليا للتسليح.

وأشار إلى أنه بفضل قدرات وشجاعة القوات الأمنية فإن الحكومة تتفاوض اليوم بقوة مع دول التحالف الدولي لإنهاء وجودها العسكري، وتحويل مهمتها إلى علاقات ثنائية.