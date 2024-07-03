تراجع نمو قطاع الخدمات في أيرلندا خلال شهر يونيو

تراجع معدل نمو قطاع الخدمات في أيرلندا خلال شهر يونيو الماضي، في ظل نمو الأعمال الجديدة بأبطأ وتيرة لها منذ يناير الماضي، كما ارتفعت أسعار مستلزمات الانتاج بأبطأ وتيرة لها منذ فبراير من عام 2021، بحسب ما أظهرته نتائج استطلاع أجرته مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال" وأعلنت نتائجه اليوم الأربعاء.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مصرف "أيريش بانكس" (ايه اي بي)، إلى 54.2 نقطة في يونيو الماضي، مقابل 55 في مايو السابق عليه.

وتشير قراءة المؤشر أعلى من 50 نقطة إلى نمو القطاع، ودون 50 نقطة إلى حدوث انكماش.

وتم تمديد التسلسل التوسعي الحالي إلى ثلاثة أعوام وأربعة أشهر.

وتواصلت زيادة الطلب على الخدمات خلال شهر يونيو، إلا أن معدل النمو كان الأضعف منذ يناير الماضي.

ورغم تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، استمر مستوى الأعمال غير المكتملة في الارتفاع.

وكان نمو نسبة التوظيف في قطاع الخدمات هو الأضعف في السلسلة الحالية الممتدة على مدار40 شهرا من توفير الوظائف.

أما على صعيد الأسعار، فقد تباطأ تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ليصل إلى أضعف مستوياته منذ فبراير من عام 2021.