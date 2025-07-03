محافظ البحيرة: إزالة فورية للإشغالات العشوائية بميدان أدمون الجديد استجابة لشكاوى المواطنين

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في استجابة سريعة لشكوى أحد المواطنين بشأن تراكم الإشغالات العشوائية بميدان أدمون الجديد، الواقع خلف مستشفى دار الطفل و النادي، وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، الجهات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لحل المشكلة وإزالة أسبابها.

وأشارت عازر فى بيان لها اليوم الخميس، إلى تدخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وإزالة جميع الإشغالات العشوائية بالميدان بشكل كامل، لاستعادة الانضباط وتحسين المشهد الحضري، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للمواطنين.

وأكدت محافظ البحيرة أهمية الاستجابة السريعة والفعالة لشكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشددة على استمرار الجهود لتحسين جودة الخدمات المقدمة والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات الخدمية.