سرايا القدس تعلن تدمير دبابة إسرائيلية وسط مدينة خانيونس

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أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تدمير دبابة إسرائيلية وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، إن «عناصرها تمكنوا من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية من نوع (ميركافا) بتفجير عبوتين من مخلفات العدو جرى هندستها عكسيًا محيط شارع المارس وسط مدينة خانيونس».

وأمس الأربعاء، تعرض جنود الاحتلال لـ«حدثين أمنيين صعبين» في قطاع غزة، في وقت أعلنت فيه سرايا القدس أنها نفذت عملية مركبة استهدفت عشرات الجنود في حي الشجاعية.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن مقتل عدد من الجنود في الحدثين الأمنيين.

وقالت مواقع إسرائيلية إن جنديا من وحدة «إيجوز» قتل في حادثة قنص في القطاع.

كذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 4 جنود بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابة في قطاع غزة.

ووفقا لمواقع إخبارية إسرائيلية، جرى نقل مصابين اثنين إلى مستشفى أسوتا في مدينة أسدود نتيجة المعارك في غزة.