 إخلاء فنادق وقرى بسبب حريق غابات في جزيرة كريت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إخلاء فنادق وقرى بسبب حريق غابات في جزيرة كريت

أثينا - (د ب ا)
نشر في: الخميس 3 يوليه 2025 - 11:46 ص | آخر تحديث: الخميس 3 يوليه 2025 - 11:46 ص

اندلع حريق غابات يصعب السيطرة عليه بالقرب من بلدة ايرابيترا بجنوب شرق جزيرة كريت، حسبما قالت السلطات.

ودفع الحريق السلطات لإخلاء العشرات من الفنادق ودور الضيافة وثلاث قرى.

وقال جيورجوس تسامباكيس، المشؤول عن الدفاع المدني في المنطقة، لشبكة " إي ار تي نيوز" اليونانية " لقد قمنا بنقل نحو 1500 شخص في فنادق أخرى وصالة رياضة".

وامتد الحريق سريعا بسبب الرياح القوية منذ أمس الأربعاء، مما يمثل تحديا كبيرا لجهود السيطرة عليه. ووفقا للسلطات، تم إرسال طائرة ومروحيات عند الفجر لاحتواء الحريق.

قالت السلطات إنه تم إرسال رجال إطفاء إضافيين من عدة مناطق باليونان لتعزيز قوات مكافحة الحرائق المحلية، بهدف السيطرة على الحريق، الذي وصل لأبعاد مثيرة للقلق

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