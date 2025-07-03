تقارير روسية: مقتل امرأة جراء سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة ليبيتسك

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ذكرت تقارير روسية، اليوم الخميس، أن امرأة لقيت حتفها جراء هجمات بطائرات مسيرة في مقاطعة ليبيتسك، على بعد نحو 400 كيلومتر جنوب موسكو.

وقال حاكم مقاطعة ليبيتسك، إيجور أرتامونوف، عبر تطبيق تليجرام، إن حطام طائرة مسيرة سقط على مبنى سكني.

وأضاف أرتامونوف أن طائرة مسيرة سقطت على منزل قيد الإنشاء في مدينة يليتس، مشيرا إلى أنه أنه لم يصب أحد بأذى في الحادث.

كما اندلع حريق في موقف سيارات تابع لإحدى الشركات عقب تحطم طائرة مسيرة، ولكن لم تقع إصابات هناك أيضا.

ولم يقدم أرتامونوف أي معلومات عن الأضرار.

وتعرضت يليتس في وقت سابق لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية. وتضم المدينة مصنعا للبطاريات يعد مهما للجيش. ويوجد مطار عسكري بالقرب من ليبيتسك.