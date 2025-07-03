تركيا تدين التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى ضم الضفة الغربية

قالت وزارة الخارجية التركية، إنها «ترفض رفضًا قاطعًا تصريحات الوزراء والسياسيين الإسرائيليين بشأن ضم الضفة الغربية».

ونوهت في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، أن «هذه التصريحات تُعدّ دليلًا واضحًا على سياسات إسرائيل الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي، وسعيها إلى تكريس الاحتلال».

وذكرت أن «هذه الدعوات غير المسئولة للضم، لا سيما في ظل استمرار مبادرات وقف إطلاق النار، تتجاهل مبادئ الحل التي تبناها المجتمع الدولي لسنوات طويلة».

وحذرت من أن «التدخلات الإسرائيلية الممنهجة في الأراضي الفلسطينية والممارسات الهادفة إلى تهجير الشعب الفلسطيني تزيد من هشاشة الأوضاع في المنطقة».

وشددت على ضرورة الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية؛ من أجل إرساء سلام دائم وثقة متبادلة واستقرار في الشرق الأوسط.



وأمس الأربعاء، دعا وزراء إسرائيليون ورئيس الكنيست أمير أوحانا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو - المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية - إلى ضم الضفة الغربية المحتلة فورا.

وبعث أوحانا و14 وزيرا من حزب الليكود، رسالة إلى نتنياهو رئيس الحزب بهذا الشأن، ونشرها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عبر منصة «إكس».

وقال الموقعون في رسالتهم «نحن وزراء وأعضاء كنيست نطالب بتطبيق السيادة (الضم) والقانون الإسرائيلي على يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) بشكل فوري»، مشيرين إلى أن الحكومة يمكنها أن تصادق على قرار الضم حتى نهاية الدورة البرلمانية الصيفية في 27 يوليو الجاري.

ورأى الموقعون على الرسالة أن «الشراكة الإستراتيجية والدعم والمساندة من الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخلق لحظة مناسبة للدفع نحو تنفيذ هذه الخطوة (الضم) الآن».