فلسطين تدعو لإدراج سبسطية على قائمة التراث وسط تصاعد اعتداءات إسرائيل

دعت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أجابيكيان شاهين، الجمعة، إلى تكثيف الجهود العربية المشتركة للدفع باتجاه إدراج بلدة سبسطية، شمالي الضفة الغربية، على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر بصورة عاجلة جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

جاء ذلك في ختام زيارة رسمية استمرت يومين إلى مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في باريس، عقدت خلالها شاهين، اجتماعات مع مسؤولين في المنظمة، وفق بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية.

وقالت الوزارة، إن شاهين عقدت، الجمعة، اجتماعا مع رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو ناصر بن حمد الحنزاب، المندوب الدائم لقطر لدى المنظمة.

وأشارت الوزيرة الفلسطينية، خلال اللقاء، إلى ما تتعرض له سبسطية من اعتداءات وتهديدات متصاعدة من قبل القوات الإسرائيلية.

كما عقدت اجتماعا مع رؤساء المجموعات الإقليمية في اليونسكو، سعيا لحشد الدعم الدولي داخل أجهزة المنظمة والدول الأعضاء لإدراج سبسطية، على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

والاثنين الماضي، اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، برفقة مستوطنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية، بالتزامن مع زيارة وفد من سفراء وقناصل وممثلين دبلوماسيين معتمدين لدى فلسطين.

وتتصاعد المخاوف الفلسطينية بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع قانون يقضي بإخضاع المواقع الأثرية في الضفة الغربية لمسؤولية السلطات الإسرائيلية، في خطوة يعتبرها الفلسطينيون جزءا من سياسات الضم وتعزيز السيطرة على المواقع التراثية في الأراضي المحتلة.

وتعد سبسطية من أبرز المواقع الأثرية الفلسطينية، ويمتد تاريخها لآلاف السنين، إذ شهدت تعاقب حضارات كنعانية ورومانية وبيزنطية وفينيقية وإسلامية، فيما تبلغ مساحة منطقتها الأثرية نحو 4 آلاف و777 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع)، وفق معطيات وزارة السياحة والآثار الفلسطينية.

وبحثت شاهين، خلال لقائها رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو، سبل تعزيز دور المجلس في متابعة تنفيذ قراراته ذات الصلة بفلسطين، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق التراث الثقافي الفلسطيني ومنظومة التعليم والصحفيين.

وأكدت أن هذه الانتهاكات تشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات اليونسكو، وتترتب عليها مسؤوليات قانونية على إسرائيل، بما يفرض تحركا دوليا لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.

كما شددت على أهمية تعزيز آليات الرصد والمتابعة لتوثيق الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، دمرت إسرائيل نحو 208 مواقع أثرية وتراثية من أصل 325 موقعا في القطاع، بحسب آخر إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، المنشورة في 31 ديسمبر 2025.

وخلفت الإبادة في غزة أكثر من 73 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 173 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية ومختلف مناحي الحياة.