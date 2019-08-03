 وزير التموين: حذف 8 ملايين غير مستحق للدعم حتى الآن - بوابة الشروق
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وزير التموين: حذف 8 ملايين غير مستحق للدعم حتى الآن

إسلام جابر:
نشر فى : السبت 3 أغسطس 2019 - 2:59 م | آخر تحديث : السبت 3 أغسطس 2019 - 3:03 م

قال وزير التموين، إن منظومة الدعم كانت تضم 79 مليون مستفيد نظريًا من الخبز، وكانت البيانات غير مكتملة خلال فترة ما قبل التنقية، وبمجرد تكامل قواعد البيانات والربط مع الرقابة الإدارية بدأت الأرقام تتضح، موضحا أن الوزارة اكتشفت أن بعض المواطنين يمتلكون أكثر من بطاقة تموينية وأرقام قومية غير صحيحة ومكررة.

وأضاف وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أنه مع حذف غير المستحقين، وصل عدد المواطنين بمنظومة الدعم إلى 71 مليون دون المساس بأي مواطن مستحق، ما وفر الكثير من أموال الدعم المهدرة، وللمرة الأولى يصبح لدى الوزارة قاعدة بيانات سليمة ودقيقة، لافتا إلى أن الوزارة لا تقوم بحذف أي مواطن من بطاقات التموين إلا بعد التأكد من عدم استحقاقه الدعم.


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