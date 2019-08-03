المستشار القانوني للاتحاد الإفريقى تجتمع مع سفراء المجموعة الإفريقية ببكين

عقدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، اجتماعا مع المجموعة الإفريقية من السفراء والدبلوماسيين ببكين لإطلاعهم على أنشطة مكتب المستشار القانوني وأنشطة الاتحاد الإفريقي.

واستعرضت السفيرة نميرة نجم - خلال اللقاء الذي نظمته بعثة الاتحاد الإفريقى ببكين على هامش زيارتها الحالية إلى العاصمة الصينية- التقدم المحرز في التوقيع على المعاهدات والتصديق عليها بالاتحاد، مشيرة في هذا الصدد إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في 30 مارس الماضى وبدأت المرحلة التشغيلية في نيامي عاصمة النيجر، في يوليو المنصرم.

وأكدت نجم أهمية الجهد الذي يبذله مكتب المستشار القانوني لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي من خلال المساعدة الفنية، موضحة أنه فى ضوء البدء فى تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لإفريقيا سيقوم المكتب المستشار القانوني للاتحاد بإجراء دراسة حول الآثار القانونية للاتفاقية على الاتفاقيات التجارية مع باقي الشركاء.

ونوهت المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي إلى منتدى التعاون الصيني الإفريقي والذي ركز على التعاون بين الدول الإفريقية والصين فى مجالات عدة كالتجارة والبنية التحتية والزراعة والاتصالات مما يسهم فى تنفيذ أجندة 2063 التنموية الإفريقية.

وأشارت إلى إعلان سوق السماوات المفتوحة أمام حركة الطيران التجارى الإفريقي، وغيرها من المعاهدات داخل الاتحاد والتي تتطلب توقيع الدول الأعضاء والتصديق عليها.