 المجلس العسكري السوداني: جاهزون لاستكمال المشوار مع قوى الحرية والتغيير - بوابة الشروق
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المجلس العسكري السوداني: جاهزون لاستكمال المشوار مع قوى الحرية والتغيير

المجلس العسكري السوداني
المجلس العسكري السوداني
محمد عبد الجليل
نشر فى : السبت 3 أغسطس 2019 - 11:02 م | آخر تحديث : السبت 3 أغسطس 2019 - 11:02 م

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن الاتفاق الذي عقد بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأوضح "البرهان"، اليوم، أن أبواب السودان الآن مشرعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته، مضيفًا: "جاهزون لاستكمال المشوار جنبا إلى جنب مع الحرية والتغيير".
وأشار رئيس المجلس العسكري الانتقالي، إلى أن الاتفاق أسس لبناء الحكومة المدنية لتصبح واقعا بعد انتظار.
وأعلن، اليوم السبت، الوسيط الإفريقي في السودان، اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على وثيقة دستورية، تفسح الطريق أمام تشكيلة حكومة انتقالية في البلاد.

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