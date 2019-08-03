سولسكاير يغلق الباب أمام ريال مدريد لضم بوجبا

نفى النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، إمكانية مغادرة الفرنسي بول بوجبا الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال سولسكاير في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية، عند سؤاله عما إذا كان يريد بوجبا اللعب ليونايتد الموسم المقبل: "نعم ليس لدي أي شكوك حول هذا الأمر على الإطلاق".

وعن طبيعة الإصابة التي تعرض لها وموعد عودته للتدريبات قال : "ربما سيعود بوجبا إلى التدريبات في وقت مبكر هذا الأسبوع، هي ليست إصابه هي فقط بعض آلام، لكنني لن أخاطر بأي شيء حاليا، يجب أن يكون جاهزا لمواجهة تشيلسي في أولى مباريات الدوري الفريق بالدوري الإنجليزي".

وارتبط اسم بوجبا بالانضمام إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفاز يونايتد على ميلان في مباراة ودية بركلات الترجيح، عقب تعادل الفريقين في الوقت الأصلي بهدفين لمثلهما.