التعليم تعلن الرسوم المدرسية للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الرسوم المدرسية للعام الدراسى الجديد 2019-2020 ، حيث حددت الوزارة الرسوم لمرحلة رياض الاطفال بـ72 جنيها، والمرحلة الابتدائية بـ92 جنيها، والمرحلة الإعدادية 97 جنيهًا.

وبلغت الرسوم لمرحلة الثانوي، للصف الأول الثانوي 126 جنيها، والصفين الثاني والثالث الثانوي 122 جنيها، وبالنسبة للثانوي الفنى، الصف الأول 121 جنيها، والصف الثاني والثالث 117 جنيها.

وبالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات، يجرى تحصيل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، والجهود الذاتية والمحلية، وكذلك الرسوم المقررة بالقرار الوزاري 285 بتاريخ 28/9/2018 ، وتوريدها بحساب جاري دائنة تحت التسوية، مع الأخذ في الاعتبار الخدمات السنوية طبقا للقرار الوزاري 285 لسنة 2014.

وأكدت الوزارة أن الرسوم سيتم تحصيلها بالكامل لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في إحدى الحسابات التالية: حساب صندوق البنك الأهلي وفروعه على رقم ١٥٤٣٠٧٠٤١٦٧١٩٠٠٠٠١٤، مكاتب البريد على مستوى الجمهورية على رقم ٠١٣٥١١٢٠٠٠٢٨٣٨١٨