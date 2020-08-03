الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بإغاثة المتضررين جراء السيول

طالبت حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الاثنين، الأمم المتحدة، بإغاثة الأسر المتضررة جراء سيول الأمطار في البلاد التي تشهد حربا للعام السادس.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، خاطب وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي بتوجيه المنظمات الأممية لإرسال الفرق الإغاثية والإنسانية إلى المحافظات المتضررة من سيول الأمطار الغزيرة.



ودعا فتح الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدات الإغاثية الطارئة للمتضررين، ومساندة جهود السلطات المحلية في مواجهة تداعيات وآثار الأمطار والسيول.



ووجه المسؤول اليمني السلطات المحلية، بسرعة حصر الأضرار وتقديم تقارير عاجلة، والتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية في تلافي الأضرار وتقديم المساعدات العاجلة والشاملة للمواطنين.



وخلال الأيام الماضية، هطلت الأمطار الغزيرة على عدة محافطات يمنية، ما أدى إلى تضرر آلاف الأسر خصوصا في أوساط النازحين.