ألمانيا: تغريم أستاذ جامعي 6000 يورو بسبب تصريحات مسيئة للمثليين

قضت المحكمة الابتدائية في مدينة كاسل، اليوم الاثنين، بتغريم أولريش كوتشيرا، أستاذ علم الأحياء 6000 يورو لإدانته بالإدلاء بتصريحات مسيئة للمثليين.



وقال قاضي المحكمة في حيثيات حكمه، إن تصريحات كوتشيرا لا تأتي في سياق الحرية العلمية "فالمسألة تعتمد على السياق"، مشيرا إلى أن تصريحات البروفيسور جاءت في مقابلة وليس في محاضرة.



يذكر أن الحكم لا يزال غير نافذ المفعول.



كان كوتشيرا أجرى لقاء في عام 2017 مع موقع "كات.نت" الدولية عن موضوع " الزواج للجميع" الذي أعطى للمثليين الحق في الزواج مثل الأزواج التقليديين وتبني أطفال، وتحدث خلال اللقاء بشكل مسيء عن علاقات المثلية الجنسية وربط بينها وبين الانتهاكات الجنسية للأطفال.



وفي أعقاب ذلك، قدم العديد من الأشخاص، بينهم مثليون، محاضر ضد الاستاذ في جامعة كاسل.



وأصر كوتشيرا في الجلسة على أقواله، واتهم منتقديه والادعاء العام بفهمها على نحو خاطئ وإخراجها من سياقها، وقال محاميه إن موكله " لديه مخاوف من المشاكل النفسية لدى الأطفال جراء الشراكات بين المثليين".



يذكر أن هذه هي ثاني محاكمة لكوتشيرا، إذ تعذر عقد المحاكمة الأولى قبل عام.



وفي أعقاب الجلسة، أعلنت جامعة كاسل أن تصريحات كوتشيرا " تثير الغضب".