 حملة شرطية موسعة في شمال ألمانيا ضد تجارة المخدرات - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 أغسطس 2021 8:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن أداء المنتخب الأوليمبي بعد الخروج من ربع نهائي أولمبياد طوكيو؟


النتـائـج تصويت

حملة شرطية موسعة في شمال ألمانيا ضد تجارة المخدرات

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 7:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 7:52 م

شهدت مدينة فيلمسهافن الساحلية بشمال ألمانيا عملية شرطية موسعة منذ صباح، اليوم الثلاثاء، ضد أشخاص يشتبه أنهم تجار مخدرات.

وصرحت متحدثة باسم الشرطة أنه تمت الاستعانة بمئات من أفراد الشرطة في هذه الحملة الموسعة، وتم تفتيش نحو 40 مكانا، من بينها شقق وحدائق ومتاجر.

وأضافت المتحدثة أن أغلب عمليات التفتيش كانت في مدينة فيلمسهافن الواقعة بولاية سكسونيا السفلى شمال البلاد.

وتابعت الشرطة أن التحقيقات موجهة ضد إجمالي 29 رجلا وسيدة تتراوح أعمارهم بين 19 و62 عاما.

ويقع هؤلاء الأشخاص تحت طائلة الاشتباه بسبب انتهاكات متنوعة لقانون المواد المخدرة- لاسيما الإتجار بغرض التربح.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك