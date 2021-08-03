حملة شرطية موسعة في شمال ألمانيا ضد تجارة المخدرات

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شهدت مدينة فيلمسهافن الساحلية بشمال ألمانيا عملية شرطية موسعة منذ صباح، اليوم الثلاثاء، ضد أشخاص يشتبه أنهم تجار مخدرات.

وصرحت متحدثة باسم الشرطة أنه تمت الاستعانة بمئات من أفراد الشرطة في هذه الحملة الموسعة، وتم تفتيش نحو 40 مكانا، من بينها شقق وحدائق ومتاجر.

وأضافت المتحدثة أن أغلب عمليات التفتيش كانت في مدينة فيلمسهافن الواقعة بولاية سكسونيا السفلى شمال البلاد.

وتابعت الشرطة أن التحقيقات موجهة ضد إجمالي 29 رجلا وسيدة تتراوح أعمارهم بين 19 و62 عاما.

ويقع هؤلاء الأشخاص تحت طائلة الاشتباه بسبب انتهاكات متنوعة لقانون المواد المخدرة- لاسيما الإتجار بغرض التربح.