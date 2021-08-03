تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، عن خطورة النمو السكاني المتزايد على البلاد، كاشفا حرص الدولة على توفير وتقديم وجبة غذائية مناسبة لجميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

وأعلن الرئيس، خلال كلمته أثناء فعاليات افتتاح المدينة الصناعية الغذائية، سايلو فودز بمدينة السادات في المنوفية، زيادة سعر الخبز، قائلاً: «آن الأوان لزيادة ثمن رغيف العيش.. مينفعش يكون ثمن 20 رغيفا يساوي سيجارة».

وفي مصر، يطلق على الخبز لفظ "العيش" لأنه من أساسيات الحياة، فمهما كان مستوى المواطن يشكل الخبز في حياته مصدر أساسي للغذاء، فلا يوجد طاولة طعام تخلو من رغيف الخبز، لذا تقام عليه أغلب الأكلات المصرية.

وبجانب الخبز المصري المعروف بالمخابز الحكومية، توجد أشكال كثيرة من الخبز تتنوع حسب الموقع الجغرافي، وفي التقرير التالي نرصد أشهر أنواع الخبز المشهورة على الخريطة المصرية بين الصعيد والريف.

العيش المصري

العيش المصري هو أكثر احتياجات المصريين من الطعام ويعد رقم واحد والأكثر أهمية بمائدة البيت المصري، لذلك يطلق عليه المصريين «العيش» نسبة إلى العيشة أو المعيشة، لذلك يسعي البيت المصري بداية كل صباح لتأمين احتياجاته من العيش خشية نفاذه.

العيش البلدي

الرغيف البلدى الأسمر، يباع عن طريق المخابز والأفران بخمسة قروش، وعندما يكون مكتمل الفرد يصل قطره إلى 17 سم، وينتشر في أغلب المدن وامتد أيضا إلى بعض القرى حيث بدأت تنتشر الأفران التي تقدم هذا النوع من الخبز.

العيش الفينو

يعد أكثر أنواع الخبز شيوعا في مصر بعد الخبز البلدي، وهو عبارة عن لفافة خبز فرنسية طويلة الشكل ومصدرها مصر، ويصنع الفينو من دقيق القمح ويكون له قوام ناعم وغالبا ما يتم تقطيعها للسماح بالحشو.

العيش الشمسي

اكتسب العيش الشمسي ذلك اللقب لأنه يترك للتخمير تحت أشعة الشمس، ويتكون من الدقيق والملح والخميرة، ويتميز بحجمه الكبير نسبيا.

ويشتهر العيش الشمسي، المصنوع من القمح الكامل، في صعيد مصر، فهو مكون أساسي في أي بيت صعيدي، كان في السابق حكرا على الأغنياء أما الآن فهو في كل بيت.

العيش المرحرح

أو كما يسميه البعض خبز الرقيق، يتكون من حبوب الحلبة والذرة، وهو نوع الخبز الذي كان يظهر في الأفلام في الزيارات التي كان يرسلها أهل الريف، لأبنائهم المغتربين في القاهرة.

الخبز الملدن

يعتبر الخبز الملدن من أشهر أنواع الخبز في القرى والصعيد، فهو عبارة عن الخبز البلدي العادي، لكنه يخبز بحجم أكبر، ويصنع من دقيق القمح والخمير والملح ويتم خبزه وتجفيفه.

وينصح به أطباء الريجيم لأنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة، كما يساعد في تحسين وظائف المعدة.

العيش البتاو

أو كما يسميه البعض "كورن فلكس الغلابة" يتكون من ذرة مطحونة يتم عجنه مع الماء ورشة ملح والخميرة، وهناك من يضعون فيه السمن واللبن الرايب، يأكله البعض مع الحليب، لذلك اكتسب لقب "كورن فليكس الغلابة".

العيش الملتوت

هو الخبز الفاخر الأكثر تداولا في النوبة وجنوبي مصر، ويرتبط ذلك النوع من الخبز بالمناسبات السعيدة والأفراح، ويتكون خبز الملتوت من الدقيق الأبيض والخمير والسمن البلدي، ويترك للتخمير بضعة ساعات ويتم خبزه وتقديمه.

العيش السن

هو عبارة عن خبز يتم تحضيره من حبة القمح الكاملة دون أن يتم فصل الردة، ويسمى أيضا بالخبز الأسمر، وهو يختلف عن الخبز الأبيض باحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والفيتامينات والأملاح المعدنية وغيرها.