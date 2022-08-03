محافظ القاهرة يتابع الخطوات التنفيذية لتطبيق المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتماعا لمتابعة الخطوات التنفيذية لتطبيق المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، وذلك بحضور المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوفد المرافق له، ونواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، وعدد من رؤساء الأحياء.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه المنظومة تأتى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحصر الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للاستفادة المُثلى منها وتعظيم العائد من الاستثمار عليها، وكذا التحول الرقمي لإدارة أصول وأملاك الدولة وتكاملها مع قواعد البيانات بباقي جهات الدولة.

وذكر محافظ القاهرة، أن المحافظة ستوفر كل الإمكانيات المطلوبة لتنفيذ المشروع كما سيتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية التى تمتلك أصول للدولة على أرض محافظة القاهرة لإجراء حصر متكامل، موجهاً بتكثيف الجهود لإنهاء الأعمال فى أقرب وقت، موجها بتشكيل مجموعات العمل بالتنسيق بين جميع الجهات والعمل بالتوازى.

ومن جهته، أكد خالد العطار نائب وزير الاتصالات أن منظومة العمل ستتيح قاعدة بيانات متكاملة لأصول وأملاك الدولة بمحافظة القاهرة بكل الجهات التابعة لها، وسيتم وضع آليات تتيح وجود بيانات على درجة كبيرة من الجودة والكفاءة، ذاكرا أن المشروع يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة التى تتمتع بالشفافية وتطبق الحوكمة حيث إن المشروع يقوم على عمل رقم قومى لكل أصل من أصول الدولة يتضمن كل التفاصيل المتعلقة به.