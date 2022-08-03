البرلمان الفرنسي يوافق على انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو

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وافق البرلمان الفرنسي على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأعلنت الجمعية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن 209 نواب صوتوا لصالح مشروع قانون يتعلق بهذه المسألة، مقابل رفض 46 نائبا.

وقالت متحدثة باسم البرلمان إن مشروع القانون هو أساس تصديق على العضوية من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي صوت قبل أسبوعين بالفعل لصالح انضمام الدولتين للتحالف العسكري.

وتقدمت الدولتان بطلبين للحصول على عضوية الحلف العسكري الغربي، على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

يشار إلى أن السويد وفنلندا عضوتان في الاتحاد الأوروبي، وشريكتان مقربتان من الناتو، وقبل دخول بروتوكولات الانضمام حيز التنفيذ، يتعين موافقة جميع الدول الثلاثين الأعضاء في الناتو.