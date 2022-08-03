الصين: المناورات العسكرية في محيط مضيق تايوان ضرورية ومشروعة

قالت الصين، إن المناورات العسكرية في محيط مضيق تايوان «ضرورية ومشروعة»، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، صباح الأربعاء.

وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الصيني، إجراء مناورات عسكرية حول تايوان من 4 أغسطس الجاري إلى 7 من الشهر نفسه، وذلك في أول رد فعل على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وقالت وزارة الدفاع الصينية: «قواتنا في حالة تأهب قصوى، وسننفذ عمليات عسكرية ردًا على زيارة بيلوسي إلى تايوان».

كما قالت المنطقة الشرقية للقيادة العسكرية للجيش الصيني: «سنجري عمليات عسكرية مشتركة حول تايوان بدءًا من مساء اليوم بالتوقيت المحلي».

وأضافت المنطقة الشرقية للقيادة العسكرية للجيش الصيني: «سنجري تدريبات بالذخيرة الحية قبالة الساحل الشرقي لتايوان».

من جهتها، أعلنت الرئيسة التايوانية تساي إنج-ون، الأربعاء، أن بلادها «لن تتراجع» بينما تستعد الصين لإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية حول الجزيرة، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

من جهتها أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة «لن تتخلى عن التزامها تجاه تايوان».

وقالت بيلوسي التي تثير زيارتها إلى تايوان غضب بكين، خلال لقاء تحضره رئيسة الجزيرة تساي إنج ون، إن «الوفد الأمريكي جاء إلى تايوان ليقول بشكل لا لبس فيه، إننا لن نتخلى عن التزامنا تجاه تايوان، وأننا فخورون بصداقتنا الدائمة».